Политика

Изменения в Избирательный кодекс региона рассмотрят на сессии областного Собрания

Законопроект «О внесении изменений в закон Псковской области "Избирательный кодекс Псковской области"» будет рассмотрен на ближайшей 58-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии региона, изменения в документ вносятся в соответствии с федеральным законом №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В частности, законопроектом предоставляется право Избирательной комиссии Псковской области на обращение в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, противоправных агитационных материалов и информации.

Также в законе области закрепляется нормативное определение понятий «кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом», а также регламентируется порядок информирования избирателей об этих кандидатах, об их выдвижении избирательными объединениями, ведении такими кандидатами и избирательными объединениями предвыборной агитации.

В новой редакции кодекса предусмотрено увеличение количества переносных ящиков с одного до двух для голосования вне помещения для голосования, а также отменяется день тишины при многодневном голосовании – агитационный период заканчивается в 00.00 первого дня голосования.

Еще одно новое положение – срок на подачу в вышестоящую комиссию жалобы на решение нижестоящей комиссии об отказе в регистрации кандидата сокращается до 5 дней, срок, отведенный вышестоящей комиссии на рассмотрение такой жалобы – 7 дней.

«Внесение изменений в избирательный кодекс Псковской области обусловлены вступлением в силу федеральных поправок. Мы обязаны внести эти правки в избирательное законодательство области, - пояснил председатель облизбиркома Игорь Сопов. - В любом случае федеральный закон будет действовать в период Единого дня голосования – 19 сентября, поэтому для удобства кандидатов и партий, лучше обращаться в работе к одному документу, и это избирательный кодекс Псковской области. Тогда не будет необходимости вычитывать нормы из федерального закона».