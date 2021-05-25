Политика

«Голосую, где хочу»: почти 12 тысяч псковичей сделали свой выбор на праймериз ЕР

На участие в процедуре электронного предварительного голосования на сайте pg.er.ru по определению кандидатов от «Единой России» на выборы в Государственную Думу и региональный парламент в настоящее время зарегистрировались более 21 тысячи избирателей, проголосовали почти 12 тысяч жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Голосование является рейтинговым, можно проголосовать сразу за нескольких кандидатов в одном бюллетене.

Чтобы пройти регистрацию в электронном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия», нужно до 28 мая зайти на сайт pg.er.ru, нажать кнопку «Хочу проголосовать». После чего, пройти авторизацию на портале «Госуслуги» и нажать кнопку «Зарегистрироваться в предварительном голосовании». Отдать свой голос можно на сайте предварительного голосования в разделе «Бюллетени» до 30 мая.

Кроме того, 30 мая во всех муниципалитетах Псковской области будут работать 119 счетных участков. На них можно будет проголосовать очно. Для этого необходимо прийти на счетный участок по месту жительства с 8.00 до 20.00 с паспортом. Адреса участковых счетных комиссий опубликованы на официальном сайте регионального отделения партии и в официальных группах регионального отделения в социальных сетях. Во время голосования будут соблюдены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности: на все счетные участки уже переданы средства индивидуальной защиты и санитайзеры.

Информацию о процедуре голосования, а также об участковых счетных комиссиях можно также узнать по телефону «горячей линии»: 8-800-444-07-13.

Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Государственную Думу утвердит 19 июня съезд партии, списки кандидатов в Псковское областное Собрание будут утверждены региональной конференцией.