Политика

Олег Брячак и Дмитрий Михайлов зарегистрированы кандидатами в депутаты Госдумы

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак и депутат Псковского областного Собрания депутатов (КПРФ) Дмитрий Михайлов зарегистрированы кандидатами в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва по одномандатному - «псковскому» - избирательному округу №148. Соответствующие решения были приняты сегодня. 28 июля, на 175-м заседании Избирательной комиссии Псковской области.

Дмитрий Михайлов лично присутствовал на заседании.

Напомним, всего принять участие в думских выборах по одномандатному округу №148 планируют 10 претендентов. Кроме Олега Брячака и Дмитрия Михайлова, это Артур Гайдук («Яблоко»), Вячеслав Евдокименко («Коммунисты России»), Михаил Иванов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Александр Козловский («Единая Россия»), Михаил Лебедик («Родина»), Андрей Маковский («Новые люди»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).