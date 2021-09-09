Политика

Предвыборная программа псковских коммунистов: «За возрождение Псковщины - земли русской!»

Предвыборная программа избирательного объединения Псковское областное отделение КПРФ на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов «За возрождение Псковщины – земли русской!»

Уважаемые жители Псковской области!

19 сентября 2021 года нам предстоит избрать депутатов Псковского областного Собрания депутатов! От вашего выбора зависит, как будет формироваться бюджет, какие приоритеты станут основными в развитии городов и сел области на ближайшие годы.

В основу проекта предвыборной программы избирательного объединения Псковское областное отделение КПРФ взята программа КПРФ «10 шагов к власти народа». Эта программа перехода от «бандитского капитализма» к обновленному социализму. Цель программы КПРФ - благополучие народа, а не отдельных капиталистов.

Псковская область находится в состоянии глубокого социально-экономического кризиса. Нынешняя региональная власть показала свою недееспособность: катастрофическое положение в экономике и социальной сфере области, развал промышленности и сельского хозяйства, высокие показатели безработицы, спад инвестиций, срыв программы расселения ветхого жилья, закрытие учреждений здравоохранения, образования и культуры на селе и отсутствие нормального транспортного сообщения в районах области.

Государственный долг Псковской области сегодня достиг колоссальной величины и составляет практически 18 млрд. рублей, расходы на обслуживание госдолга составляют около 1 млрд рублей. По оценке министерства финансов России, Псковской области присвоена низшая степень качества, а бюджетная политика оценена как неэффективная.

Псковская область остается лидером по уровню смертности в России и занимает 84 место. Смертность практически в 2 раза превышает рождаемость, Люди массово покидают область в поисках лучшей жизни за пределами региона. В регионе ведется планомерное сокращение социальной сферы и наступление на права граждан, нуждающихся в социальной защите.

В 2019 году на областном уровне ввели мусорную реформу, в ходе которой практически ничего не изменив, власть повысила тарифы в 2 раза, обещая построить мусороперерабатывающий комплекс только в 2023 году.

Мы считаем, что в Псковской области имеется необходимый экономический и кадровый потенциал для решения стоящих перед областью проблем и создания условий для достойной жизни ее жителей. Но нет политической воли, грамотного управления и ответственности руководства перед гражданами.

Итоги кадровой, бюджетной и социально-экономической политики проводимой региональной властью провальные, сегодня жизненно необходима кардинальная смена курса развития.

Нельзя быть спокойным и бездеятельным, наш самый главный соперник на выборах - равнодушие граждан. Необходимо не только кричать о том, что творится вокруг, но и что-то делать.

Мы, коммунисты, готовы взяться за решение давно назревших проблем и предлагаем следующую программу наших действий.

Формирование областных и муниципальных органов власти

Обновленный региональный парламент примет активное участие в жизни региона. Будут усилены его контрольные функции, в том числе за избирательными процедурами

Необходимо вернуть жителям городов Пскова и Великие Луки право самим выбирать глав муниципалитетов, а не наделять этим правом депутатов-бизнесменов, сделать институт выборов более демократичным, исключить любые «фильтры».

Решать все накопившиеся проблемы в условиях открытости и гласности, на базе наказов и предложений избирателей, с учетом их оценок ситуации.

Практиковать формирование региональных и муниципальных органов власти на основе профессионализма и высоких моральных качеств претендентов на руководящие должности, а не по принципу знакомства или родства.

Добиваться отстранения от должности скомпрометировавших себя чиновников, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, главным критерием оценки деятельности депутатов и должностных лиц своевременность исполнения принятых решений и наказов избирателей. Вынесем на обсуждение закон об отзыве любого депутата или выборного должностного лица.

О здравоохранении

Считать восстановление здравоохранения и комплектование кадрами главной задачей: улучшение качества всех видов медицинской помощи; совершенствование комплекса профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья населения; обеспечение всеобщей доступности первичной доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи. Возобновление работы всех фельдшерско-акушерских пунктов, бездумно ликвидированные нынешней властью.

Реализация программы по ремонту (восстановлению), модернизации всех медицинских учреждений.

Наведение порядка в обеспечении медицинских учреждений лекарствами и препаратами, в том числе для категории граждан, имеющих льготы на их получение.

О жилищно-коммунальном хозяйстве и тарифах

Реализовать полноценные программы газификации и водоснабжения всех населенных пунктов, а также ремонта социальных учреждений области.

Сформируем дееспособную региональную программу переселения людей из непригодного для проживания, ветхого жилья. Обеспечим в пятилетний срок полное расселение граждан из аварийного жилья.

Принять программу строительства доступного жилья, включая социальное жилье.

Необходимо законодательно на региональном уровне вернуть предприятия сферы ЖКХ в муниципальную и государственную собственность. Вернуть систему МУПов в государственное управление.

Пересмотреть структуру затрат, закладываемых в тарифы. Изменить нормативы потребления коммунальных услуг в сторону их снижения, закрепить тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг не более 10% от дохода семьи, больше - помощь государства.

О социальной сфере

На уровне закона прекратим «оптимизацию» учреждений здравоохранения, образования и культуры на селе. Ни одной закрытой школы, больницы, ФАПа, Дома культуры, библиотеки и почтовых учреждений.

Будем добиваться предоставления «Детям войны» социальных гарантий (региональный закон о льготах и гарантиях «детям войны»: ежемесячное денежное пособие, ежегодная денежная выплата ко Дню Победы, бесплатный проезд в общественном транспорте, 50% скидка на лекарства по рецептам и услуги ЖКХ).

Закрепим на уровне закона: льготным категориям граждан – бесплатный проезд в общественном транспорте.

Мы – за реализацию мероприятий, предусмотренных Международной Конвенцией о правах инвалидов: устройство пандусов и съездов для инвалидов-колясочников в общественных местах города; оборудование транспорта, общественных туалетов под нужды инвалидов.

О малом, среднем бизнесе и создание рабочих мест

Малый и средний бизнес переживает нелегкие времена, необходимо пересмотреть тарифы в пользу помощи предпринимателям.

Главным приоритетом станет реализация местной продукции, изменим порядок доступа продукции, произведенной на Псковщине, на рынки и сетевые магазины;

Мы за разумный и ответственный рост заготовок древесины под расчетную лесосеку и за глубокую переработку ее на территории республики.

Мы установим справедливый порядок ценообразования на продукцию и услуги, для ограничения розничных цен в соответствии с установленным прожиточным минимумом. Повысим административную ответственность за превышение цен сверх допустимых на продукцию и услуги для населения.

Разработаем целевые программы по каждому городу, поселку для создания местных производств, расширение предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест и иных решений, способствующих снижению безработицы и повышению занятости населения.

Обеспечим содействие трудоустройству выпускников средних школ и вузов посредством стимулирования организации новых рабочих мест.

О поддержке сельхозтоваропроизводителей

В поддержке нуждается и сельский товаропроизводитель. И не только в увеличении объема финансирования, но и в его справедливом распределении. Необходимо оторвать от сельской «кормушки» многочисленных посредников, перекупщиков и коррупционеров и вовлечь в процесс распределения самих тружеников через создание сельских организаций, таких как потребительские кооперативы, ассоциации личных и фермерских хозяйств и т.д.

В стране накоплен богатый положительный опыт работы на селе современных народных сельскохозяйственных предприятий страны, успешно действующих даже в условиях капитализма.

Мы создадим необходимые условия для сбыта продукции и осуществим поддержку малых форм хозяйствования на селе.

Необходимо нарастить конкурентоспособность местных товаропроизводителей по сравнению с продукцией поставщиков из других регионов.

Доведем государственные инвестиции на развитие сельскохозяйственного производства и социальной инфраструктуры на селе до 10% расходной части областного бюджета.

В трехлетний период проведем инвентаризацию областного земельного фонда, пресечение злоупотреблений земельными паями крестьян со стороны крупных землепользователей, возврат незаконно захваченных земель.

Обеспечим поддержку личных подсобных хозяйств, предоставляя пастбища и корма, создавая сеть приемно-заготовительных пунктов и гарантируя бюджетные субсидии.

Об экологии

Примем исчерпывающие меры для уменьшения уровня загрязнения воздуха и водных ресурсов вредными отходами.

Положим конец воровству леса, хищнической вырубке и продаже деловой древесины и пиломатериалов, поставим заслон незаконному обогащению «лесных баронов», мобилизовав для этой цели правоохранительную систему и общественность региона. Реализуем профилактические меры, направленные на предупреждение лесных пожаров.

С целью наведения порядка в лесном хозяйстве области, эффективного использования и восстановления лесных ресурсов мы ужесточим правила лесопользования.

Об образовании и культуре

Не останутся без внимания детские сады и школы. Ликвидация очередей в детские сады и модернизация школ – вот наши приоритеты в сфере образования. Мы подготовим с участием педагогической общественности обновленную программу развития образования в области, в которой будут максимально учтены не только технические, но и гуманитарные аспекты образовательного процесса, в том числе патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Будем добиваться последовательного увеличения бюджетных мест в вузах региона для повышения доступности образования поступающим в них.

Создадим условия для полноценного функционирования районных домов культуры, библиотек, школ искусств, музеев улучшим их материально-техническую базу.

Задействуем механизмы сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры. Создадим экономические и социальные условия для сохранения, возрождения и развития народных промыслов, объектов историко-культурного наследия.

В сфере транспорта и дорожного хозяйства

Плановое восстановление качественной дорожной инфраструктуры городов и сельских поселений с гарантийным сроком эксплуатации 10-15 лет, пресечение практики неэффективного расходования бюджетных средств на латочный и недолговечный ремонт дорог.

Уделим пристальное внимание реконструкции и строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений, развитию инженерной инфраструктуры: дорожной сети, парковок, парковых зон.

Безопасность и законность

Создать механизм государственного и общественного контроля цен и качества продуктов питания и лекарств, а также качества медицинского обслуживания;

Прекратить уголовному преследованию людей за реализацию своих гражданских прав или убеждений и взглядов, а также людей, которых преследуют по политическому мотиву.

Мы предлагаем возродить организацию добровольных народных дружин (ДНД) на территории города.

Организация уличного освещения, контроль над бесперебойной работой осветительных приборов в наиболее опасных местах города.

Установка видеокамер и устройств быстрой связи с диспетчерским пунктом ОВД в местах повышенной опасности.

Мы – за свободный доступ к береговой линии водных объектов. Проведем проверку законности размещения объектов береговой линии у водоемов Псковской области.

О налогах, взаимоотношениях с муниципалитетами

Мы будем добиваться регистрации на территории Псковской области крупных налогоплательщиков с целью возвращения в региональный бюджет налоговых поступлений от всех производств, работающих в области.

Наша задача — уменьшить налоговую нагрузку на малообеспеченную часть населения, на малый и средний бизнес за счет увеличения отчислений от деятельности крупного бизнеса.

Мы пересмотрим бюджетные отношения региональных и муниципальных властей. Будут изменены нормативы отчислений муниципальным образованиям от налогов, собираемых на территории области в пользу местного самоуправления. Мы разработаем меры поощрения муниципалитетов за достигнутые положительные результаты.

Вынесем на федеральный уровень вопрос о пересмотре межбюджетных отношений между федеральным центром и регионом. Не менее 50% налогов должны оставаться в области и идти на развитие территории.

Для принятия срочных мер по нормализации положения в отдельных сельских поселениях, доведенных до разрухи, будем инициировать введение режима чрезвычайных ситуаций. Обеспечить 100% финансирование сельских поселений, для выполнения ими своих обязательств.

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В нашей программе мы много внимания уделяем проблемам контроля, доступности, прозрачности власти. Мы уверены, что без этого невозможно добиться успеха в решении стоящих перед нами нелегких задач. Взаимное доверие народа и власти во многом утеряно, мы намерены это доверие восстановить. Мы организуем референдумы по самым важным вопросам жизни региона, мы воссоздадим систему народного контроля и будем привлекать народных контролеров к проверке правильности расходования бюджетов всех уровней.

Областное Собрание депутатов не должно быть филиалом исполнительной власти. Мы считаем, что только сильный парламент, подотчетный жителям, способен вывести регион из экономической ямы и остановить наступление на социальные права граждан.

Мы готовы взять на себя ответственность за будущее нашей области. Уверены, что при поддержке жителей Псковщины мы сможем навести порядок и вернуть людям уверенность в завтрашнем дне. Альтернатива есть – это КПРФ! КПРФ ни разу не голосовала за законы, ухудшающих положение жителей области!

Исправить существующее положение возможно единственным способом – сменой власти!

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское областное отделение политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»