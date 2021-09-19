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Политика

«Единая Россия» после подсчета 8,89% протоколов набирает на выборах в Госдуму 38,51%

19.09.2021 21:24|ПсковКомментариев: 4

«Единая Россия» после обработки 8,89% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 38,51% голосов. Соответствующие данные размещены на информационном табло в ЦИК России, передает «Интерфакс».

КПРФ набирает 25,19%, ЛДПР - 9,61%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 6.68%. Также, по первым данным, у «Новых людей» - 7,90% голосов, они обходят справороссов.

Трехпроцентный барьер пока проходит «Партия пенсионеров», что дает ей право на бюджетное финансирование. Партия «Яблоко» не набирает пока и 1%.

Напомним, голосование на выборах в России продолжалось с 17 по 19 сентября. В Псковской области, кроме выборов в Госдуму, проходило еще 6 избирательных кампаний, в том числе выборы нового созыва областного Собрания.

Теги: #голосование #выборы в Госдуму #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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