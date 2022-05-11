Политика

Володин рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законопроектах, нацеленных на противодействие санкциям.

Инфографика: пресс-служба Госдумы

«Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной Думы», — отметил он.

Вячеслав Володин отдельно отметил законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с нашего рынка. «Мера даст возможность сохранить рабочие места. Внешнее управление можно будет назначить по решению суда», — указал он.

«Еще один важный законопроект предусматривает возможность увеличить количество бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 году. Это позволит вырастить квалифицированные кадры, которые будут строить независимую, сильную экономику нашей страны», — добавил спикер Госдумы.