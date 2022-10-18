Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Артуром Гайдуком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук.

Круг вопросов, которые с ним обсудят ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко, будет касаться его работы в региональном парламенте, частичной мобилизации и волонтерства, в частности, помощи украинским беженцам на приграничных пунктах в Псковской области.

Присоединяйтесь к беседе по телефону 56-73-72.