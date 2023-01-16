Политика

Весеннюю сессию Госдумы открыли 17 января

Весеннюю сессию Госдумы открыли сегодня, 17 января. Об этом депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своём Telegram-канале.

«С коллегами на первом заседании ратифицировали соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства. Оно было подписано 19 июня 2020 года в Минске», - рассказал об итогах заседания Александр Козловский.

Он напомнил, что соглашение устанавливает право иностранных граждан и лиц без гражданства въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность, а также определяет условия таких поездок иностранцев и порядок действий, включая обмен информацией.

Также в рамках реализации соглашения создадут систему информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также о пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска.