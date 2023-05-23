Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с заместителем губернатора Александром Серавиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

Ведущие Максим Костиков и Олег Добрынин поговорят с ним об общественно-политической ситуации в регионе в год выборов. Насколько она стабильна и контролируют ли ее власти? Можно ли в преддверии губернаторских выборов говорить о консолидации элит вокруг действующего главы региона или у него есть реальные конкуренты? Будут ли единороссы делиться с оппозиционными кандидатами голосами муниципальных депутатов, чтобы они преодолели фильтр? Нужно ли возвращаться к однодневным выборам с учетом отмены ковидных ограничений? Зачем в Великие Луки направили десант чиновников областного правительства?

Трансляция завершена.