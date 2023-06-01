Начинается видеотрансляция круглого стола и роли и месте «малых» партий в современном политическом ландшафте

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема сегодняшнего разговора - «Роль и место "малых" партий в современном политическом ландшафте».
Как живут в новой политической реальности «малые» и новые партии? Какие проблемы они испытывают? Имеют ли шансы конкурировать в будущем с традиционными массовыми политическими объединениями и зачем зовут на губернаторские выборы в Пскове медийных персон вроде скандально известного музыканта, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова?
Эти и другие вопросы сегодня в прямом эфире обсудят руководители региональных отделений четырех партий:
Ведет круглый стол политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.