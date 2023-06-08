Политика

Глава Пскова вступил в партию «Единая Россия»

Глава Пскова Борис Елкин вступил в партию «Единая Россия». Об этом с XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии, которая проходит 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Партийный билет главе областного центра вручил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Поздравляю, Борис Андреевич, теперь вам будет работать намного проще, вы стали частью ведущей политической силы России», - отметил секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.

Напомним, по итогу конференции партийцы подведут итоги предварительного голосования «Единой России» и выдвинут кандидатуру для участия в выборах губернатора Псковской области. Голосование состоится 8-10 сентября.

В праймериз приняли участие два кандидата — действующий губернатор Михаил Ведерников и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.