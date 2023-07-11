Политика

Новый почетный гражданин может появиться в Пскове

Псковская городская Дума седьмого созыва соберется на очередную 13-ю сессию 20 июля, заседание начнется в 10.00 в Городском культурном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе гордумы.

В основной повестке дня сессии 13 вопросов, включая согласование присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова». На сессию вынесены две кандидатуры - директора средней общеобразовательной школы №12 Виктора Аксенова и руководителя регионального отделения «Российского союза ветеранов» Шамиля Ахметова.

Помимо этого, депутатам предстоит внести изменения в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и в положение о медали города Пскова «За заслуги перед Псковом», утвержденное решением Псковской городской Думы от 25 декабря 2019 года №1003.

Также они утвердят проект расходов Псковской городской Думы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и традиционно установят границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление. На этот раз в Пскове планируют зарегистрировать ТОС «Киселева, 15».

Кроме того, в повестке дня сессии два протеста прокурора и согласование вручения почетной грамоты и трех благодарственных писем Псковской городской Думы.