Политика

Андрей Турчак: Кампания 2023 года - генеральная репетиция перед выборами президента

Кампания 2023 года является генеральной репетиций перед выборами президента, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова приводит Telegram-канал партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь Генсовета попросил депутатов активно включиться в региональные выборы.

«Все наши электоральные механизмы мы должны в сентябре "обкатать". Прошу активно включиться в работу, проводить встречи с избирателями, собирать наказы, помогать нашим кандидатам, губернаторам, кандидатам в депутаты региональных и городских парламентов», - подчеркнул Андрей Турчак.

Ряд депутатов уже работают уполномоченными, многих дополнительно раскрепят по регионам, отметил секретарь Генсовета на собрании фракции «Единой России».