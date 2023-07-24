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Политика

Конкурс на замещение должности главы администрации объявили в Великих Луках

28.07.2023 17:04|ПсковКомментариев: 0

Конкурс на замещение должности главы администрации города объявили в Великих Луках. Документы опубликованы на сайте городской администрации.

Заседание конкурсной комиссии для принятия решения о допуске кандидатов к участию в конкурсе пройдет 15 августа в 11:00 в зале заседаний администрации города по адресу: Великие Луки, площадь Ленина, дом №1 (второй этаж, кабинет №146).

Первый этап конкурса проведут 15 августа в 12:00, второй - в 13:00.

Прием документов от кандидатов осуществляют с 26 июля по 9 августа включительно и ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в кабинете управления делами Великолукской городской Думы (Великие Луки, площадь Ленина, 1, кабинет №192).

Там же кандидаты могут получить консультации по вопросу оформления документов и бланки документов, которые требуется заполнить при подаче заявления на участие в конкурсе.

Конкурсную комиссию возглавляет глава города Николай Козловский. 

Теги: #великие луки #администрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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