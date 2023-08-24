Начинается видеотрансляция круглого стола: Что такое легитимность и с чем ее едят?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного сентябрьским выборам, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Тема круглого стола «Что такое легитимность и с чем ее едят?». Ее обсудят:
- Илья Стрелков, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион»;
- Андрей Маковский, кандидат политических наук, доцент кафедры управления ПсковГУ;
- Наталья Мельникова, кандидат социологических наук, руководитель исследовательского центра Ассоциации малых и средних городов России;
- Наталья Папишина, социолог.
В качестве модератора на круглом столе выступит ведущий программы Константин Калиниченко.