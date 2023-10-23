Политика

Изменения в бюджет Пскова рассмотрят на сессии гордумы 27 октября

Очередная сессия Псковской городской Думы пройдет 27 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного центра.

Депутатам предстоит рассмотреть семь вопросов, в числе которых изменения в бюджет города на 2023 год и в положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на недвижимом имуществе. Кроме того, на рассмотрение депутатского корпуса вынесли вопросы о согласовании установки четырех мемориальных досок.

Сессия начнется в 10:00 в Городском культурном центре.