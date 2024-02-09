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Политика

Политический гороскоп на год Дракона

09.02.2024 17:21|ПсковКомментариев: 0

В редакцию ПЛН нередко обращаются читатели и герои обзоров Господина Рейтингомера с вопросом: а исходя из чего он ставит свои плюсы и минусы? Не для всех это еще очевидно. Считаем, пришло время открыть секрет. Помимо наблюдений за псковской политической флорой и фауной, наш натуралист занимается еще и астрологией. Свои субъективные оценки комментатор с задатками политического астролога выставляет помимо прочего  на основании того, как звезды сошлись, а не по звонку из Дома Советов или за звонкую монету, что мерещится некоторым персонажам. В канун наступления Нового года по восточному календарю Рейтингомер решил продолжить традицию ПЛН публиковать не очень серьезные политгороскопы и выдал на-гора астрологический прогноз на 2024-й для некоторых региональных политиков. Сразу предупреждаем: прогноз полушуточный - соответственно, относиться к нему надо с долей юмора. А если в течение года прогнозы вдруг начнут сбываться - так Рейтингомер не виноватый. Это всё звезды. 

 

Кролик. На исходе Года Кролика логично начать с тех, кто мог бы сказать о нем: «Это был мой год». Рожденных под этим знаком в псковской политике немало. Это и губернатор Михаил Ведерников, и сенатор, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, и председатель облизбиркома Игорь Сопов, и ряд других важных персон.

Для всех их наступающий год Зеленого Деревянного Дракона обещает быть продолжением года минувшего - с одной стороны, с необходимостью прикладывать максимум усилий для достижения целей, а с другой - с дальнейшим укреплением позиций, ростом влияния и даже открытием новых направлений деятельности. Правда, ждать их стоит не зимой, а начиная с весны, - так уверяют астрологи. И как тут не вспомнить, что в марте пройдут президентские выборы - важнейшее событие не только для высокопоставленных Кроликов, но и для всего российского политического класса.   

Дракон. Самый влиятельный из представителей этого знака в псковской политике - вице-губернатор Александр Серавин. Если заглянуть в телескоп, то сразу станет видно: перед «политруком» регионального правительства в его год открываются новые политические горизонты.

Возможна смена плацдармов для деятельности, выход на более широкий простор и решение задач иного масштаба. Если звезды сойдутся - Дракон Александр Серавин может покинуть Псковскую область и продолжить карьеру на более высоком уровне.

По восточному календарю 2024-й — год Зеленого Деревянного Дракона. В китайской культуре мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех.

Змея. Вот уж для кого год будет непростым, так это для Змей. Ради достижения цели им придется преодолевать сложности, идти через тернии к звездам и повышать собственную субъектность.

Если прогноз верен, то всё это касается главы Пскова Бориса Елкина, председателя псковского «Яблока» Артура Гайдука и руководителя реготделения «Партии роста» Игоря Романова. Последнему в 2024-м, при объединении ПР с «Новыми людьми», предстоит борьба за лидерство в областной организации новой партии.

Как полагают астрологи, Змее Романову в ближайшее время предстоит противостояние с Козой, а под этим знаком, кстати, родился председатель реготделения «Новых людей» Андрей Маковский.  

Лошадь. Рожденным под этим знаком в длинный високосный год предстоит много и долго работать. Им придется пройти некий экзамен на прочность, уготованный судьбой. В целом Лошадей ожидает достаточно сложный год, который потребует серьезного выбора.

Об этом следует помнить вице-спикеру областного Собрания, председателю комитета по труду и соцполитике, врачу Игорю Дитриху.

Коза. Рожденный в Год Козы руководитель регионального отделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак в Год Дракона рискует стать жертвой и потерять приобретенное за многие годы династией депутатов-предпринимателей. Как в политике, так и в бизнесе.

Согласно гороскопу, для него 2024-й может стать годом несбывшихся желаний - причем, отчасти это уже очевидно: как мы помним, ранее эсер планировал участвовать в качестве кандидата ни много ни мало в президентских выборах, но ожидаемо не «срослось» - и сейчас он в основном рассказывает на сессиях областного Собрания о трудностях в бизнесе. 

Обезьяна. Мифический огнедышащий символ грядущего года по восточному календарю не терпит унылости, жалости к себе и пессимизма. Об этом следует помнить рожденным в год Обезьяны, в том числе секретарю обкома КПРФ Дмитрию Михайлову. Не надо жаловаться на нищету и то, что все кругом вставляют вам палки в колеса. Надо действовать и даже идти на риск.

Но и бездумные авантюры не по душе Дракону (кстати говоря, под этим символом родился руководитель Михайлова - первый секретарь обкома Петр Алексеенко), поэтому в 2024-м не стоит затевать сомнительные комбинации — так недолго и в дураках остаться.

Петух. В 2024-м Петухам (а это у нас глава Псковского района Наталья Федорова) предстоят важные дела и участие в масштабных процессах.

Гороскоп предсказывает, что Петухи смогут добиться успеха в карьере и финансовой сфере, однако следует избегать слишком крупных покупок и излишних расходов. И еще важно помнить, что старый друг лучше новых двух.

Собака. Год Дракона продолжит испытывать на прочность рожденных под знаком Собаки. Им предстоит отбиваться от недобросовестных партнеров, показывать клыки и преодолевать сложности.

Прогноз как будто специально написан для бизнесмена, экс-депутата областного Собрания Дмитрия Матвеева, который в последнее время на фоне судебных тяжб и прочих не очень приятных моментов не раз попадал в обзоры Рейтингомера. 

Кабан. Как известно, есть время разбрасывать камни и время собирать их. Вот и для Кабанов в Год Дракона наступает время оправдывать выданные ранее авансы, демонстрировать результат работы и держать ответ. В псковской административно-хозяйственной элите под знаком Кабана рождены вице-губернаторы Игорь Шатурный и Денис Салий.

Для них наступивший год обещает стать моментом истины и временем ответов на сложные вопросы, а в курируемых ими сферах ЖКХ, строительства, привлечения дополнительных средств из федерального центра - простых и не бывает. 

Мышь. Как уверяют профессиональные астрологи, для Мыши год Дракона - очень плодотворный, ведь это родственные знаки стихии Ян. Поэтому год будет удачным как в профессиональной сфере, так и в житейских вопросах.

Артистическим натурам - таким, например, как вице-спикер областного Собрания, актер Алексей Севастьянов - может представиться новая возможность для реализации своих талантов (интересно, кто-то из режиссеров планирует снимать в Пскове кино?). Чтобы избежать ошибок, Мышам советуют не уповать исключительно на нумерологию и во всем знать меру.  

Бык. Непростой год ожидает Быка и его ближний круг. Начиная с весны, им предстоит биться за сохранение своего места под солнцем и доказывать право на существование.

Не беремся судить, насколько этот прогноз верен для депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского и близкой ему великолукской группы, но, как уверяют политические обозреватели, в 2024-м региональная власть может включить Великие Луки в орбиту муниципальной реформы и попытается изменить сформировавшийся там за два десятилетия расклад.  

Тигр. Хищник готовится к прыжку - так в 2024-м можно сказать про рожденных под этим знаком. Год Дракона не сулит им кардинальных перемен, но будет очень важен в плане дальнейших перспектив на ближайшие 2-3 года. Пытаясь понять, что это значит для Тигра в псковской политике - регионального координатора ЛДПР Антона Минакова, расшифруем послание звезд следующим образом: как потопаешь - так и полопаешь.

От того, насколько активно Минаков поработает в этом году, в том числе на результат лидера партии Леонида Слуцкого на президентских выборах, настолько укрепит позиции в партии перед парламентскими выборами 2026-го. А о том, что псковскому либерал-демократу пора переходить на федеральный уровень, говорят многие - да и плох тот солдат, который не мечтает стать маршалом. 

Напоследок повторим, что не следует слишком серьезно относиться к этому полушуточному политическому астропрогнозу. Тем из представителей псковской политтусовки, кто не увидели здесь своих фамилий, предлагаем не расстраиваться. Господин Рейтингомер следит за вами и еще обязательно напишет о вас. Может быть, уже в ближайший понедельник, когда выйдет его традиционное обозрение с плюсами-минусами. Надеемся, теперь всем стало понятно, что работа у нашего комментатора-правдоруба поставлена на серьезную, хоть и не совсем научную, основу.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов, социальные сети

Источник: Псковская Лента Новостей
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