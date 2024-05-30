Политика

Игорь Сопов: Президентские выборы-2024 можно охарактеризовать одним словом

Выборы президента России в марте 2024 года проходили в исключительных обстоятельствах, во многом к кампании применимо слово «впервые», заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на открытии Второго форума территориальных избирательных комиссий в Пскове сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2023 году современной избирательной системе РФ исполнилось 30 лет. Несмотря на такой срок, избирательную кампанию по выборам президента можно охарактеризовать одним словом - "впервые". Впервые выборы президента проходили в период ведения специальной военной операции. Впервые комиссиям в ряде субъектов пришлось работать в режиме военного времени. Впервые новые регионы голосовали на выборах президента РФ. Впервые на выборах федерального уровня были использованы новые методы работы с нашими избирателями — "Информ УИК". Впервые 29 регионов РФ использовали дополнительную форму голосования — дистанционное электронное голосование. Впервые были организованы избирательные участки в приграничных территориях. И впервые явка на выборах президента по России составила 77,49%, а процент за Владимира Владимировича Путина составил 87,28%», - сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что результаты выборов — во многом заслуга территориальных избирательных комиссий, которые являются важным звеном в работе избирательной системы.