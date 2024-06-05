Потенциальные кандидаты от КПРФ отказываются участвовать в выборах главы Гдовского района

Потенциальные кандидаты от КПРФ отказываются принимать участие в выборах главы Гдовского района. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии пояснил, что в районе отмечены случаи коррупции, есть много недоработок, в том числе по береговой зоне. «Не могу в эфире рассказать более детально», - уточнил коммунист.
По его словам, есть вероятность, что КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборах главы Гдовского района.
«Толкать на баррикады человека, даже если он придет со своей командой?.. Там очень много "незавершенки", которая еще осталась. Тянется шлейф», - добавил Дмитрий Михайлов.
Напомним, Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте.
Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.