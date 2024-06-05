Политика

Потенциальные кандидаты от КПРФ отказываются участвовать в выборах главы Гдовского района

Потенциальные кандидаты от КПРФ отказываются принимать участие в выборах главы Гдовского района. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Гдовский район отличается своей уникальностью в плане законности и незаконности. Много раз бывал в этом районе, встречался с людьми. Мы задались целью несколько месяцев назад обсудить, будем или не будем участвовать (в выборах главы). Мое личное мнение, что все потенциальные кандидаты, понимая ситуацию в Гдовском районе, отказываются участвовать в выборах, аргументируя это тем, что пусть Следственный комитет и компетентные органы проверят все, что было там», - сказал Дмитрий Михайлов.

Гость студии пояснил, что в районе отмечены случаи коррупции, есть много недоработок, в том числе по береговой зоне. «Не могу в эфире рассказать более детально», - уточнил коммунист.

По его словам, есть вероятность, что КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборах главы Гдовского района.

«Толкать на баррикады человека, даже если он придет со своей командой?.. Там очень много "незавершенки", которая еще осталась. Тянется шлейф», - добавил Дмитрий Михайлов.

Напомним, Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте.

Смотрите также Алексей Васильев покидает пост главы Гдовского района

Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.