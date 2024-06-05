Политика

Николай Козловский: Экономика Псковской области находится на подъёме

Экономика Псковской области за 2023 год находится на подъёме. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский, комментируя отчет губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона за 2023 год.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В первую очередь, Михаил Юрьевич ознакомил присутствующих с экономическими показателями развития области. Хочу также сделать акцент именно на этом блоке его отчёта, поскольку рост экономики обеспечивает развитие всех остальных сфер, а также повышение качества и уровня жизни наших граждан. Данные, приведённые губернатором региона, свидетельствуют, что экономика Псковской области по итогам 2023 года находится на подъёме. Об этом говорит тот факт, что уровень доходов консолидированного бюджета достиг 70 млрд рублей», - отметил Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Ведерников подчеркнул, что такой существенный рост во многом обеспечили собственные доходы региона и значимая составляющая собственных доходов – это поступление в региональный бюджет налоговых отчислений производственных предприятий Псковской области, крупнейшие из которых находятся в городе Великие Луки, продолжил Николай Козловский.

«Великие Луки в целом вносили и вносят значительный вклад в развитие экономики региона, являясь индустриальным центром Псковской области. Экономика Великих Лук и промышленное производство в нашем городе растёт значительными темпами. Результаты роста основных экономических показателей у нас выше общероссийских. Это достигается добросовестным трудом великолучан и планомерной работой городской власти, которая целенаправленно создаёт оптимальные условия для развития промышленных предприятий, малого и среднего предпринимательства, системно благоустраивает город, повышает уровень комфорта городской среды», - указал глава города.

Николай Козловский выразил уверенность, что реализация проектов, которые недавно Михаил Ведерников представлял в Совете Федерации в рамках Дней Псковской области Ведерников, и которые были поддержаны сенаторами, станут важным вкладом в дальнейшее улучшение городской среды в Великих Луках и «станут ещё одним фактором развития инвестиционного потенциала нашего города, а значит и промышленности».

«О необходимости поддержания условий для развития производства и экономики на территории Псковской области говорил в ходе отчёта и губернатор региона Михаил Юрьевич Ведерников. Он отметил, что для сохранения динамики развития в долгосрочной перспективе необходимо сделать ещё многое. Нужно сказать, что депутаты областного собрания положительно оценили представленный губернатором отчёт. А значит, работа всех уровней власти по развитию нашего региона будет продолжена», - добавил Николай Козловский.