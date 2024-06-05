Николай Козловский: Экономика Псковской области находится на подъёме

Экономика Псковской области за 2023 год находится на подъёме. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский, комментируя отчет губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона за 2023 год.
Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Михаил Ведерников подчеркнул, что такой существенный рост во многом обеспечили собственные доходы региона и значимая составляющая собственных доходов – это поступление в региональный бюджет налоговых отчислений производственных предприятий Псковской области, крупнейшие из которых находятся в городе Великие Луки, продолжил Николай Козловский.
Николай Козловский выразил уверенность, что реализация проектов, которые недавно Михаил Ведерников представлял в Совете Федерации в рамках Дней Псковской области Ведерников, и которые были поддержаны сенаторами, станут важным вкладом в дальнейшее улучшение городской среды в Великих Луках и «станут ещё одним фактором развития инвестиционного потенциала нашего города, а значит и промышленности».
«О необходимости поддержания условий для развития производства и экономики на территории Псковской области говорил в ходе отчёта и губернатор региона Михаил Юрьевич Ведерников. Он отметил, что для сохранения динамики развития в долгосрочной перспективе необходимо сделать ещё многое. Нужно сказать, что депутаты областного собрания положительно оценили представленный губернатором отчёт. А значит, работа всех уровней власти по развитию нашего региона будет продолжена», - добавил Николай Козловский.