Политика

Экстерриториальный избирательный участок для голосования на выборах губернатора Петербурга откроется в Великих Луках

Экстерриториальный избирательный участок для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга откроется в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Избиратели, находящиеся в дни голосования 6, 7 и 8 сентября 2024 года на территории города, смогут проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга на специально образованном избирательном участке. УИК будет располагаться в центре Великих Лук в музыкальной школе композитора М. П. Мусоргского.

С 28 августа по 2 сентября с 10.00 до 14.00 по адресу будет работать пункт приема заявлений для желающих проголосовать по месту нахождения. Кроме того, заявление можно подать в электронном виде через портал «Госуслуги».

«Здесь также можно окунуться в мир музыки, узнать больше о великом композиторе и прогуляться в сквере его имени», – отметили в администрации.