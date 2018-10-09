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Общество

Ozon получил лицензию на фармацевтическую деятельность

12.10.2018 11:37|ПсковКомментариев: 0

Ozon открыл на базе собственных складов две офлайн-аптеки, там можно купить лекарства или в тестовом режиме получить их на дом. Пилот работает в Москве и Твери, сообщил «Интерфаксу» глава компании Александр Шульгин.

«У нас теперь есть физические офлайн-аптеки в Москве и Твери со всеми лицензиями и разрешениями, аптекарями и провизорами, мы там соблюдаем все условия хранения лекарств и их отпуска. Эти аптеки открыты на базе складов Ozon. Клиент может получить безрецептурные лекарства на дом, если даст поручение доставить их из аптечного пункта. Условно, если я болею, и не хочу сам идти в аптеку - я могу попросить кого-то мне лекарства принести. То есть даю поручение совершить некую операцию. В нашем случае речь идет о поручении клиента, которое он дает компании Ozon», - рассказал топ-менеджер.

Лицензия на аптечную деятельность в Москве выдана 20 сентября, в Твери - 26 сентября. Количество лекарственных наименований в ассортименте Ozon - 3 тыс.

А.Шульгин подчеркнул, что это тест, который идет только в двух городах (по месту расположения аптек) и распространяется исключительно на безрецептурные препараты (онлайн нельзя проверить достоверность рецепта у покупателя, поэтому в аптеках представлены только безрецептурные препараты). Тестирование доставки лекарств запущено в преддверии легализации дистанционной продажи лекарств в России.

«Если бы дистанционная торговля была бы разрешена, мы могли бы продавать лекарства по всей стране. Мы видим спрос на услугу. Нам надо протестировать бизнес-процессы, чтобы быть готовыми к моменту, когда примут закон, разрешающий дистанционную продажу лекарств», - отметил А.Шульгин.

Законопроект о регулировании продажи лекарств через интернет был внесен в Госдуму год назад, 13 декабря 2017 года он был принят в I чтении. «Документом предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом аптечным организациям и ветеринарным аптечным организациям. (...) Одновременно предусматривается введение запрета на дистанционную розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом», - говорится в пояснительной записке к документу.

Еще в марте 2017 года Ozon и «Аптечная сеть 36,6» запустили совместный проект по продаже лекарств через интернет. Это сотрудничество предполагало, что покупатель мог заказать препарат и забрать его в удобной для себя аптеке под управлением аптечной сети. В сентябре 2018 года Ozon отказался от такой схемы работы. А.Шульгин объяснил это маленьким спросом на услугу и многочисленными запросами со стороны потребителей на получение лекарств по удобному адресу.

Ранее в четверг «Яндекс» сообщил, что на маркетплейсе «Беру» (торговая площадка, запущенная в рамках совместного предприятия «Яндекса» и Сбербанка) появился раздел «Здоровье» для покупки лекарств и товаров аптечного ассортимента. Приобрести лекарства можно только в Москве и Подмосковье, остальные товары по всей России.

Сервис онлайн-заказа лекарств создан совместно с сервисом «ЗдравСити» (принадлежит фармдистрибутору ЦВ «Протек»), который позволяет забронировать лекарства и оплачивать их в ближайшей аптеке. Забрать лекарства можно будет в любой партнерской аптеке «ЗдравСити» - это свыше 15 тысяч точек в 78 регионах России. Нелекарственные товары доставляются по почте, через постаматы или курьером.

Теги: #лекарства
Источник: Псковская Лента Новостей
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