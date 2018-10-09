Полистовский заповедник разыгрывает экскурсии в соцсетях

Кадастровая палата по Псковской области сообщила о случае наложения ареста за долг в 6 копеек

Евгений Левкович: Областная киносеть не ставит перед собой цель географической экспансии, она концентрируется на проработке кинотеатральной концепции

В Пскове разыскивается водитель, сбивший инвалида по зрению

В результате столкновения автобуса и грузовика в Чувашии погибли 12 человек

Михаил Ведерников и Нинель Салагаева ознакомились с работой ПЗМП и частного технопарка «Зубчатка»

Более 100 детей побывали на экологических уроках в Пскове

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге за девять месяцев выросли на 6%

Жительница Московской области приятно удивлена сервисом «Авиаэкспресс» в Пскове

До +18 градусов обещают в пятницу в Псковской области