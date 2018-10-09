Полистовский заповедник разыгрывает экскурсии в соцсетях

Полистовский заповедник проводит творческий конкурс, четверо победителей получат в подарок сертификаты на посещение зимних экскурсий на верховое болото. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, участникам предлагают принять участие в разработке календарей на 2019 год и придумать оригинальный подписи к фотографиям.
Условия конкурса:
- Придумать оригинальную надпись для одного или нескольких календарей и предложить ее в комментариях под фото. Надпись должна быть лаконичной, остроумной и соответствовать изображению.
- Конкурс стартует 12 октября в группах заповедника ВКонтакте, Facebook и Instagram и продлится до 25 октября. Итоги будут подведены 26 октября голосованием сотрудников охраняемой, однако лайки также могут повлиять на окончательное решение.
- Победителями конкурса станут 4 человека (по числу календарей), каждый победитель получит в подарок набор календарей и сертификат на бесплатное посещение экскурсии в Полистовский заповедник зимой 2018-2019 на троих (зимний маршрут на снегоходах или прогулка на болотоступах - в зависимости от погодных условий).