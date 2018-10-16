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Общество

Ассоциация «Псковский лес» возмущена тем, что тендеры на поставку щепы выигрывают фирмы, не занимающиеся лесозаготовками

22.10.2018 10:09|ПсковКомментариев: 2

Ассоциация работников лесных отраслей «Псковский лес» возмущена тем, что тендеры на поставку топлива в ряде районов Псковской области выигрывают фирмы, не занимающиеся лесозаготовками, а компании, которые занимаются этим видом деятельности профессионально, остаются в стороне. Позицию членов ассоциации в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказал и.п. руководителя «Псковского леса» Игорь Филиппов.

В частности, по его словам, тендер на поставку щепы в МУП Пустошкинского района «Теплоэнергия» выиграл ИП Владимиров Иван Анатольевич. При этом у него нет ни леса в аренде, ни оборудования для переработки древесины.

«Кстати, в прошлом году в Пустошкинском районе тендер на поставку щепы тоже выиграли фирмы, не имеющие своего леса в аренде, - ООО "Зенит" и ООО "Производственный центр "Надежда"», - отметил Игорь Филиппов. «При этом фирмы с большим опытом работы в сфере лесозаготовки, с лесом в аренде и с необходимой техникой остаются невостребованными», - возмутился он.

Также членов ассоциации возмущает тот факт, что муниципальные предприятия ЖКХ до сих пор не погасили долги перед лесозаготовителями за поставленные ресурсы и, есть ощущение, что не собираются это делать. «Например, МУП Пустошкинского района «Теплоэнергия» до сих пор не погасило задолженность в более чем 4 млн рублей за позапрошлый и прошлый год перед ООО «Картон Псков» - реально живой фирмой со своей арендой и оборудованием для глубокой обработки древесины», - подчеркнул Игорь Филиппов.

И таких фирм, которым муниципальные предприятия ЖКХ не заплатили, достаточно много. Так, плюсская «Теплоэнергия» задолжала ООО «Плюсвуд» более 400 тыс рублей и примерно такую же сумму - ООО «РусТимбер Псков». Пустошкинская «Теплонергия» не заплатила ИП Сенченковой более 200 тыс рублей. Долг муниципальных предприятий Себежского района перед ООО «Курс» по состоянию на 1 октября превысил 1 млн 620 тыс рублей. Из них 668 778 тыс рублей — это долг себежской «Теплоэнергии», а 936 514 рублей - МУП Жилкомсервис «Идрица».

«Долги перед арендаторами за дрова и щепу, поставленные в прошлом году, есть практически в каждом районе», - заключил Игорь Филиппов.

Теги: #Псковский лес
Источник: Псковская Лента Новостей
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