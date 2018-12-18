Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении цен

Сотовые операторы «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 предупредили абонентов о росте тарифов с начала следующего года. Первой на это обратила внимание газета «Коммерсантъ» со ссылкой на СМС абонентам от компаний и сообщения пресс-служб. МТС об изменении тарифов не сообщал. Комментируя сообщения об изменении цен на услуги, «Мегафон» и «Билайн» уточнили, что это происходит из-за повышения НДС, пишет «Деловой Петербург».

Так, «Мегафон» в ответ клиенту в Twitter указал, что с 9 января поднимает цены на связь из-за того, что ставка НДС увеличится с 18% до 20%. Компания объяснила это тем, что оператору приходится реагировать на рост НДС, инфляцию и колебание курса валют. «Вымпелком» разослал СМС, где сообщаетсяоб изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года: цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек.

Tele2 пояснил, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому компания вынуждена поднять цены. Цены изменятся 1 января.. Представитель Tele2 Дарья Колесникова подтвердила «Ведомостям», что оператор проводит «незначительные корректировки на части тарифных планов». Но более 40% тарифов останутся неизменными, в частности линейка «Мой Tele2», тарифы «Мой безлимит» и «Премиум», заверила она.