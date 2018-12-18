Общество

Лев Шлосберг потребовал от прокуратуры жесточайшего контроля за реконструкцией стадиона «Машиностроитель»

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг («Яблоко») потребовал от прокуратуры Псковской области жесточайшего контроля за ходом реконструкции стадиона «Машиностроитель». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данной теме парламентарий посвятил свое выступление перед рассмотрением основной повестки сессии Собрания 25 декабря.

В своей презентации депутат продемонстрировал коллегам все этапы работы со стадионом с лета 2018 года. Парламентарий возмущен тем, что работы проводились с сентября и до настоящего времени без заключения соответствующих контрактов.

Кроме того, по словам Льва Шлосберга, организация, которая занимается реконструкцией стадиона «Машиностроитель», строила один из стадионов к чемпионату мира по футболу. В последний день мундиаля по стадиону пошла огромная трещина, соответствующие фотоматериалы парламентарий представил участникам заседания. По наблюдениям «яблочника», в Пскове строители делают бетонную стяжку прямо в воду, что недопустимо.

«Кто проверял качество геодезических работ? Кто занят контролем? Я публично прошу прокуратуру поднять всю проектную документацию, проверить качество работ и установить жесточайший контроль. Бог с ними с деньгами, но людей жалко!» - заключил парламентарий.