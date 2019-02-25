Общество

Дмитрий Шахов потребовал пересмотреть решение Псковской гордумы о платежах за содержание жилого помещения

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов выступил за пересмотр решения Псковской городской Думы о платежах за содержание и ремонт жилого помещения в 2019 году, поскольку оно нарушает права граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.

Рассмотрев коллективное обращение председателей Советов многоквартирных домов города Пскова уполномоченный по правам человека направил своё обращение в адрес главы Пскова Ивана Цецерского и депутатов Псковской городской Думы с требованием пересмотреть решение от 25.01.2019 №600 «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 17.07.2009 №861 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения».

В этом решении Псковской городской Думы депутаты изменили размер платы на содержание и ремонт жилого помещения, исключив из неё размер платежей за вывоз ТБО. Как показала проверка уполномоченным по правам человека городские депутаты вместо того, чтобы уменьшить эту плату для жителей на полный размер, включенный ими в 2017 году, сделали это почему-то дифференцировано, но в пользу управляющих компаний, а не граждан.

Так вместо того, чтобы исключить у всех нанимателей и собственников помещений в многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в размере 2,58 рубля за квадратный метр, Псковская городская Дума в зависимости от качества благоустройства домов у одних исключила только размер 2,04, у других 2,12, а у третьих -2,36. «Больше всего повезло» домам со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом. В этих домах размер платы уменьшен на 2,43 рубля. Даже ряд управляющих компаний ( «ПсковЖилСервис», «Борисовичи», «Наш Дом Псков»), не согласились с таким подходом городской власти, обеспечили права граждан и исключили в новых платёжках полную сумму за вывоз ТБО, исходя из размера 2,58 руб/кв.м.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области обратил внимание представительного органа Пскова, что при принятии Псковской городской Думы решения от 25.01.2019 №600 не учтены его предложения, направленные на дополнительное обеспечение гарантий прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

Озабоченность у псковского омбудсмена вызывает необоснованное затягивание с перерасчетом платы для граждан, в течение уже почти пяти месяцев, в части исполнения решения от 26.09.2018 №419 «О протестах Прокурора города Пскова от 20.07.2018 № 02-03-2018 и от 02.08.2018 № 02-03-2018 на решение Псковской городской Думы от 17.07.2009 №861 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения». Все это, по мнению уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова, не может не вызывать негативной реакции и самой серьезной обеспокоенности со стороны общественности, жителей Пскова, а также идет вразрез с политикой губернатора нашей области о принципах открытости и справедливости при установлении тарифов по обращению с ТБО.