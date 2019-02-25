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Общество

Олег Брячак: Государство должно ловить настоящих коррупционеров, а не заводить уголовные дела за мелкие нарушения

28.02.2019 10:27|ПсковКомментариев: 1

Государство должно ловить настоящих коррупционеров, которые наносят большой ущерб государству, а не заводить уголовные дела за мелкие нарушения, в частности, за начисление себе премии в размере около 43 тыс рублей. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

Он высказал возмущение по поводу заведения уголовного дела по ч.1 ст.285 УК РФ  УК РФ на главного государственного инспектора труда в Псковской области Геннадия Иойлева за то, что он, не обладая соответствующими полномочиями, незаконно самостоятельно назначил и выплатил себе денежное вознаграждение.

«Сегодня как-то модно стало заводить уголовные дела по поводу и без повода... Как можно завести уголовное дело на человека, который выписал себе премию в 43 тыс. рублей? Это же не совсем коррупция в каких-то огромных масштабах. Он не нанес ущерб государству, не украл вагон денег или конфет у детей, - выразил недоумение Олег Брячак. - Сделайте человеку выговор, дайте ему возможность исправиться, сделать выводы. Зачем сразу заводить уголовное дело и ставить крест на карьере из-за такой мелочи?»

Депутат выразил несогласие с таким подходом и убежден, что «ловить надо коррупционеров, которые наносят в больших масштабах ущерб государству. «Но такие придирки - не совсем, на мой взгляд, правильно», - заключил гость студии.

Теги: #эхо москвы в пскове #прокуратура #коррупция #гайд-парк #трудовая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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