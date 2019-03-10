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Общество

На начальника пустошкинской «управляйки» завели дело за несоблюдение сроков предоставления информации депутату

12.03.2019 10:01|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Пустошкинского района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении начальника управляющей компании за несоблюдение сроков предоставления информации депутату. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 закона Псковской области от 14.06.2006 № 558-оз «О статусе депутата представительного органа муниципального образования» органы государственной власти области, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовой формы, должностные лица, к которым обратился депутат по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, обязаны в срок не позднее 30 дней дать депутату ответ на его обращение или предоставить официально запрашиваемые им документы или сведения.

Как установлено в ходе проверки, 9 января 2019 года в управляющую компанию поступило обращение депутата Собрания депутатов Пустошкинского района шестого созыва, содержащее просьбу предоставить информацию об освобождении жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Ответ на данное обращение на момент проверки 21 февраля не дан. Таким образом должностным лицом управляющей компании нарушен срок предоставления депутату органов местного самоуправления запрашиваемых сведений.

Частью 2 ст. 2.16 закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» предусмотрена административная ответственность за несоблюдение должностным лицом установленных сроков представления информации (документов, материалов, ответов на обращения) депутату представительного органа местного самоуправления в Псковской области по вопросам, связанным с осуществлением его полномочий.

В связи с этим прокуратурой района в отношении начальника управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены мировому судьей судебного участка № 14 по Пустошкинскому району для рассмотрения по существу.

Теги: #прокуратура #УК
Источник: Псковская Лента Новостей
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