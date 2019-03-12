Общество

В Великолукском филиале ОАО «РЖД» нарушается законодательство при обращении с отходами

Великолукской транспортной прокуратурой в великолукском территориальном участке Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению –(филиал ОАО «РЖД») проведена проверка, в ходе которой установлено, что учет образовавшихся от деятельности данного предприятия отходов должным образом не ведется, ответственный за соблюдение законодательства об охране окружающей среды сотрудник не прошел необходимую подготовку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой начальнику указанного участка внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.