Общество

В Пскове прошла встреча руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» со студентами

25 марта в актовом зале Псковского государственного университета состоялся «Диалог на равных» с руководителем федерального проекта «Трезвая Россия», членом Общественной палаты РФ Султаном Хамзаевым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Основной темой обсуждения стала деятельность движения «Трезвая Россия».

Напомним, основной миссией Федерального проекта «Трезвая Россия» является консолидация всех разумных сил общества включая Государство, бизнес, общественные организации, религиозные объединения и все ответственные политические партии для создания эффективной системы, направленной на защиту граждан России от алкогольной и наркотической угрозы и ресоциализации их в современном обществе.

«Диалог на равных» - федеральный проект, который реализует Федеральное агентство по делам молодежи с 2017 года. Цель проекта - наглядно показать студентам и учащимся на примере успешных и известных людей, что современная Россия - это страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере в любом регионе. В Пскове в рамках проекта уже состоялись встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и Олимпийским чемпионом Алексеем Немовым. Также в «диалог на равных» вступал заслуженный деятель искусств России, балетмейстер Гедиминас Таранда.