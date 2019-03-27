Общество

Депутат из Острова скрыл доходы в размере 2,8 млн рублей

Островская межрайонная прокуратура провела проверку достоверности представленных депутатом Собрания депутатов Островского района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что депутат представительного органа местного самоуправления, в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции, в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год указал недостоверные сведения, занизив свой доход более, чем на 2 млн. 800 тыс. рублей. В документе не были отражены доходы, полученные от продажи автомобиля и квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В связи с этим Островский межрайонный прокурор внес представление в адрес председателя Собрания депутатов района с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. На ближайшем заседании депутаты должны рассмотреть этот вопрос.