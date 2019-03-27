Общество

Восемь фактов получения взяток на общую сумму в 1,9 млн рублей выявлено в 2018 году в Псковской области

В 2018 году в Псковской области выявлено 590 преступлений экономической направленности, что почти на треть выше показателя предыдущего года. 86,1% из них приходится на преступления, следствие по которым обязательно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в рамках доклада о деятельности Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области за 2018 год.

По данным органов внутренних дел, количество преступлений данной категории, выявленных сотрудниками органов внутренних дел, возросло на 34,3%.

На 10,1% больше зарегистрировано преступлений экономической направленности, совершенных в крупном и особо крупном размере, на 6,8% - тяжких и особо тяжких составов. В 1,8 раза возросло количество выявленных преступлений, связанных с мошенничеством (148 преступлений).

Органами внутренних дел выявлено 54 налоговых преступных деяния. Установлено 16 лиц, совершивших налоговые преступления. В суды направлено 8 уголовных дел.

«В текущем году достигнута положительная динамика по линии противодействия преступлениям коррупционной направленности. Зарегистрировано 85 преступлений данной категории (+3,7%)», - отметил Юрий Инстранкин.

Он также сообщил, что в 2018 году выявлено 8 фактов получения взяток на общую сумму 1 902 тыс. руб. и 9 случаев ее дачи на сумму 632 тыс. руб. Задокументировано 28 преступных деяний, совершенных против государственной власти.

Кроме того, выявлено 177 преступлений, связанных с финансово-кредитной системой, что на 31,1% выше уровня прошлого года.

Выявлено 36 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие экономические преступления, 20 - коррупционные уголовно-наказуемые деяния.