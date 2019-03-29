Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Минимальный доход, который позволяет российской семье «свести концы с концами», равен 58,5 тысячи рублей. Такой вывод можно сделать на основе данных Росстата, пишет РБК.

Фото:ТАСС Почти 80 процентов семей испытывают трудности с приобретением необходимых товаров, а 14,6 процента утверждают, что им с трудом удается обслуживать потребности своей семьи.

Самый маленький доход необходим для выживания пожилых людей, он должен составлять не менее 38,3 тысячи рублей. Семьям с детьми и одним родителем требуется минимум 62,5 тысячи рублей в месяц на обеспечение самых необходимых нужд. Молодым парам, как с детьми, так и без них, требуется в среднем 69 тысяч рублей. Самый большой доход необходим многодетным семьям, не менее 82 тысяч рублей в месяц.