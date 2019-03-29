Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Минимальный доход, который позволяет российской семье «свести концы с концами», равен 58,5 тысячи рублей. Такой вывод можно сделать на основе данных Росстата, пишет РБК.
Самый маленький доход необходим для выживания пожилых людей, он должен составлять не менее 38,3 тысячи рублей. Семьям с детьми и одним родителем требуется минимум 62,5 тысячи рублей в месяц на обеспечение самых необходимых нужд. Молодым парам, как с детьми, так и без них, требуется в среднем 69 тысяч рублей. Самый большой доход необходим многодетным семьям, не менее 82 тысяч рублей в месяц.