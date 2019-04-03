Общество

33,6 млн рублей будет направлено в 2019 году на благоустройство выбранных рейтинговым голосованием общественных территорий Пскова

3 апреля в Пскове состоялось заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды» под председательством главы Пскова Ивана Цецерского. В работе комиссии приняли участие заместитель главы города Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы, представители общественности, председатель комитета по молодежному предпринимательству ПРО «Опора России» Иван Мешков, специалисты управления городского хозяйства администрации Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, члены комиссии рассмотрели и утвердили адресный перечень благоустройства общественных и дворовых территорий на 2019 год в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы».

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Татьяна Алексеева рассказала, что в этом году предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта городскому бюджету на благоустройство в сумме 63,6 млн рублей. Из этой суммы на благоустройство выбранных рейтинговым голосованием общественных территорий члены комиссии запланировали направить 33,6 млн рублей. Остальную часть в 30 млн рублей члены муниципальной комиссии решили направить в этом году на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. На комиссии участники поадресно проголосовали за каждый объект.

Таким образом, в 2019 году планируется выполнить благоустройство второй очереди территории между домами №26 по ул. Коммунальной, №27 по ул. Народной, детский сад «Кораблик», проезд Коммунальная, 26 - Народная, 29; первой очереди парка вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов, сквер Ветеранов (ул. Юбилейная, 56 - ул. Западная, 7). В рамках этой суммы также в этом году будет разработана проектно-сметная документация сквера по ул. Технической, 14; территории между детским садом №50, №48 и школой №24; парка вдоль Сиреневого бульвара; парка вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов. Все проекты благоустройства будет согласованы с депутатами. Депутат Федор Постнов попросил ознакомить его с техническим заданием на стадии проектирования, чтобы все нормы по доступной среде для инвалидов были предусмотрены в разрабатываемых проектах.

Далее члены комиссии проголосовали за утверждением перечня дворовых территорий, в которых будет выполнено благоустройство в этом году. В списке 11 объектов: ул.Гражданская,2; ул. Стахановская, 15; ул.Лесная,10; ул. Алехина,2; ул. Мирная, 2; ул. Юбилейная, 65А; ул. Достовалова,1 (спортплощадка); ул.Юбилейная, 79; Рижский пр.,75; Октябрьский пр., 38; ул. Гоголя, 53. По указанным дворам проектно-сметная документация уже существует, и она согласована с жителями домов.

На заседании отмечалось, что за счет бюджета города Пскова в 2019 году предусмотрено выполнение комплексного благоустройства 4 дворовых территорий и реализация отдельных мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сумме 26,2 млн рублей.

Для того, чтобы не затягивать проведение тендерных процедур по выполнению благоустройства и с наступлением теплой погоды приступить в работам, члены комиссии решили обсудить этот вопрос на сессии Псковской городской Думы с приглашением представителей комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области для заслушивания информации администрации Псковской области по предоставлению межбюджетного трансферта на эти цели Пскову.

Кроме того, члены комиссии обсудили вопрос организации мероприятий по вовлечению граждан в реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Глава Пскова Иван Цецерский поручил к следующему заседанию представить конкретные предложения.

В заключение присутствующие заслушали доклад начальника отдела инновационного развития в сфере коммунального хозяйства управления городского хозяйства администрации города Екатерины Вишняковой о сроках приема дополнительных заявок на участие в отборе дворовых и общественных территории для включения в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и внесении изменений в порядок приема заявок, утвержденный Постановлением администрации Пскова от 9 октября 2017 г. №1981 в соответствии с постановлением правительства РФ от 09.02.2019 №106.

Члены комиссии поддержали изменения, проголосовав единогласно.