Общество

Выездную диспансеризацию смогут пройти псковичи у здания Главпочтамта

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает жителей Пскова на выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, на территории Главпочтамта на улице Советской, 20 в период с 22 по 26 апреля, а также 29 и 30 апреля, будет работать мобильный ФАП (гос. номер В 862 КР 60). Время работы - с 10.00 до 14.00.

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя: опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального давления, измерение внутриглазного давления,

ЭКГ. Также здесь можно будет получить направление на анализы.

Телефон приемной главного врача: 53-49-42.

Телефон отделения профилактики: 53-62-14.