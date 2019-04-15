Общество

Псковские налоговики продолжают практику совместных рейдов с судебными приставами

8 совместных рейдов провели сотрудники Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области с судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области в первом квартале 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Межрайонной ИФНС России №1.

В ходе рейдовых мероприятий осуществлялся выезд по торговым точкам индивидуальных предпринимателей в крупных торговых комплексах областного центра, а также по юридическим адресам должников-организаций.

Всего в ходе совместных рейдов было охвачено 37 должников по налоговым обязательствам. Наложено 9 арестов на имущество на общую сумму более 2,2 миллионов рублей. 165 должников получили уведомления об административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебных приставов.

Кроме того, Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области, в целях погашения задолженности недобросовестными налогоплательщиками, проводится работа по обращению в судебные органы с заявлением об ограничении выезда за пределы Российской Федерации должников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. В соответствии со статьей 67 Федерального Закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскатель вправе обращаться в суд в случае, если задолженность по исполнительным документам превышает 30 тыс. рублей.