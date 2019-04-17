Общество

В Пскове состоялся финал конкурса «Лидер года»

В Пскове состоялся финал регионального кадрового проекта «Лидер года». Заключительный этап конкурса начался 18 апреля в 19.00, в Псковском драматическом театре им. А.С. Пушкина. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, посмотреть на выступление участников пришло несколько сотен человек. На сцене, в окружении 40 человек, финалистов и полуфиналистов, торжественную речь произнес губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Дорогие друзья, все получилось круто! Давайте друг другу поаплодируем. Хочу сказать, что победители - это все 300 участников конкурса. Вы победили, вы приложили усилия и приняли вызов. После проекта вы будете другими людьми. Теперь у вас новый опыт, новые знания, новые коммуникации. Это вам во всем будет помогать, - отметил Михаил Ведерников. - Проект реализовывался в Псковской области. Не обошлось без шероховатостей, но не будем никого винить. Надеюсь, этот проект будет ежегодным».

В финале мероприятия 10 участников презентовали свои социальные проекты, посвященные инновациям в сферах благоустройства, образования, археологии, культуры, технологии, туризма, питания, экологии и других. Конкурсанты выступали в формате ТED-конференции: c песнями, шутками, стихотворениями. На заключительном этапе мероприятия экспертный совет выбрал из 10 финалистов 5 победителей. В составе экспертного совета - руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, начальник управления цифрового развития администрации Псковской области Денис Матвеев, начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, глава Палкинского района Евгений Седов, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, руководитель агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко, проректор по стратегическому развитию ПсковГУ и член Общественной палаты области Инна Андреянова.

Теперь победители смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области. Подробнее о финале и победителях «Лидера года» читайте скоро в репортаже на Псковской Ленте Новостей.

Напомним, регистрация на конкурс началась в феврале 2019 года. По итогам заявочной кампании, на участие поступило 308 анкет. В результате отборочных мероприятий 33 человека были допущены к предзащите проектов, в ходе которой в финал вышли 10 человек.