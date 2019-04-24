Общество

Дмитрий Шахов: В 6 раз участились обращения с жалобами на работу органов власти

На заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания заслушали краткий доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Псковской области в 2018 году Дмитрия Шахова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по его словам, в 2018 году изменилась структура обращений. Так, количество обращений по нарушению личных прав и свобод граждан сократилось, однако примерно в 6 раз увеличилось число обращений с жалобами на работу органов власти различных уровней.

Со слов Дмитрия Шахова, 50% обращений касаются деятельности федеральных органов власти, 8-10% относятся к муниципальной власти и порядка 7% - к областной.

Заместитель председателя комитета Алексей Севастьянов выразил обеспокоенность возросшим количеством обращений, связанных с действиями органов власти, и поинтересовался, насколько обоснованы эти жалобы. «Обращения имеют под собой основания, но нарушения нельзя назвать грубейшими или фундаментальными», - ответил Дмитрий Шахов.

Также он отметил, что до сих пор ведется борьба по начислению коммунальных платежей, особенно по городу Пскову. По мнению уполномоченного, очень странно, что во многих домах до сих пор не созданы советы, потому что это орган, который действительно может помочь изменить ситуацию.

По итогам отчета Дмитрий Шахов обратил внимание депутатов на то, что за 2018 год поступило всего 149 обращений, а в этом году уже 74 за 4 месяца. «Люди идут к уполномоченному по правам человека только когда получили отказы во всех инстанциях. Нужно понимать, что каждая обоснованная жалоба — это огромная работа и новое судебное дело», - заявил Дмитрий Шахов и порекомендовал всем, на кого поступает большое количество жалоб, начинать работать хорошо.