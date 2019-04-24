Общество

Рекордное число поисковиков собрала 25-я «Вахта Памяти»

Поисковая областная экспедиция «Вахта Памяти» стартовала в четверг, 25 апреля, на территории Идрицкой волости Себежского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в этом году 25-я «Вахта Памяти» собрала более 350 поисковиков. «По количеству участников эта экспедиция станет рекордной», - отметил руководитель общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков. В настоящее время в Идрицкой волости к подъему останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, приступили не только отряды региона, но и поисковики Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Свердловской, Ленинградской, Московской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Экспедиция завершится 8 мая торжественной церемонией перезахоронения останков на военно-мемориальном комплексе в деревне Старицы. Это уже третья «Вахта Памяти», которая проходит на Идрицкой земле. Ранее здесь было поднято и перезахоронено более 1,2 тыс. воинов Советской Армии.

Геннадий Корольков подчеркнул, что поисковая работа ведется точечно, с использованием современных технических средств. «Немецкие аэрофотографии времен Великой Отечественной войны, которые мы изучаем, позволяют точно определить места расположения каждого окопа и траншеи войск Советской Армии. Но все равно работы для поисковиков здесь - на долгие годы. Бои в этих местах шли кровопролитные. Три дивизии ушли в небытие», - заметил он.

Напомним, что в этом году региональной общественной организации «След Пантеры» исполнилось 25 лет. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал важную роль «Следа Пантеры» в патриотическом воспитании, увековечивании памяти о павших в годы войны. В этом году организации по решению губернатора будет выделено из областного бюджета около 1 млн рублей на организацию поисковой работы.

За четверть века поисковики региона установили имена более 1 тыс. бойцов Советской Армии. Только в прошлом году было обнаружено около 600 воинов, стали известны имена 17 человек, многие из них ранее числились пропавшими без вести.

Военно-патриотическая организация «След Пантеры» объединяет 28 поисковых отрядов региона, в состав которых входят около 230 участников, а также 7 школьных отрядов. Помимо работы по поиску и перезахоронению останков воинов участники поискового движения региона поднимают технику времен Великой Отечественной войны. 13 танков и одна немецкая самоходная установка, поднятые на Псковской земле, уже стали экспонатами Музея Победы на Поклонной горе, Музея бронетанковой техники и вооружения в Кубинке и других.

30 апреля в Идрице пройдут памятные мероприятия по случаю по случаю «Дня празднования водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом».