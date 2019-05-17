Общество

В Псковской области стартовал флешмоб «Вода, я люблю тебя»

Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб «Вода, я люблю тебя», цель которого развитие культуры водосбережения в обществе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители Движения ЭКА, его участники узнают, как внести вклад в сохранение чистоты водоемов, повысить качество питьевой воды, пользоваться лайфхаками для водосбережения и вовлечь других в практики бережного отношения к воде. В рамках флешмоба пройдут вебинары о сохранении Волги и Байкала и правилах выбора экологичной косметики и бытовой химии.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на платформе http://ecowiki.ru/ilovewater/ и выполнить ряд несложных заданий с помощью инструкций, подготовленных организаторами:

определить свой водный след;

изучить и следовать правилам экономии воды в быту;

пользоваться экологичной бытовой химией и косметикой;

поделиться советами по сбережению воды в социальных сетях с хештегом #водаялюблютебя.

«К 2025 году ученые прогнозируют глобальный водный кризис и дефицит пресной воды для 4 млрд человек, то есть для половины населения Земли! Чтобы гарантировать сохранность и доступность важнейшего для жизни ресурса, необходимо научиться его беречь и ценить. Наша задача — поделиться с участниками флешмоба лайфхаками, благодаря которым они смогут ежедневно беречь воду и заботиться о ее чистоте», — отмечает директор движения ЭКА Елена Горохова.

Флешмоб «Вода, я люблю тебя» стартовал на портале Ecowiki.ru - платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В течение 2019 года на платформе будет запущено 10 флешмобов, самых активных участников которых ждут полезные экопризы. Участниками флешмобов в рамках проекта уже стали почти 5 тысяч россиян.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.