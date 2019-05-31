Общество

Еще один населенный пункт Псковского района присоединился к раздельному сбору мусора

Контейнеры для раздельного сбора мусора появились в еще одном населенном пункте Псковского района. На этот раз сетки установили в деревне Родина - во дворе дома №1 по улице Школьной и во дворе дома №2 по улице Юбилейной. Теперь жители этих домов получили возможность приобщиться к раздельному сбору отходов, сообщает Центр деловой информации.

Проект по раздельному сбору ТБО в Пскове реализует компания «АСПО-Сервис».

Установленный сетчатый контейнер предназначен для складирования пластиковой тары: пэтф-бутылок, пластиковых канистр, бутылок из-под бытовой химии и пищевых продуктов. Сюда же можно складировать полиэтиленовые пакеты и пленку, пояснили в «АСПО-Сервис». При этом специалисты предприятия просят помещать полиэтиленовые пакеты и пленку в один мешок и завязывать, чтобы при выгрузке отходов полиэтилен не разлетался. Также в сетки можно складировать стеклянную тару.

По мере заполнения сетчатого контейнера собранные в него отходы будут направлять на мусороперерабатывающий комплекс ООО «Спецтранском» в деревне Котово Псковского района. Здесь отходы проходят сортировку по фракциям, после чего отправляются на переработку.

За время действия проекта по раздельному сбору коммунальных отходов, с 2012 года ООО «АСПО-Сервис» установило около 200 сетчатых контейнера в разных районах города Пскова и Псковском районе.

Коллектив «АСПО-Сервис» благодарит всех, кто каждый день проявляет свое неравнодушие к проблемам экологии: «Хочется поблагодарить жителей города, которые с каждым годом все активнее сотрудничают с нами, ведь только вместе мы сможем делать город чище и лучше!».

Стоит отметить, что ООО «АСПО-Сервис» активно участвует в экологическом просвещении подрастающего поколения. На протяжении нескольких лет ООО «АСПО-Сервис» проводит познавательные уроки в школах, вузах, библиотеках. Особый интерес у школьников, студентов и преподавателей вызывают необычные экскурсии на мусороперерабатывающем комплексе в деревне Котово

Напомним, что с 1 января 2017 года вступили в силу законодательные изменения в части обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно которым в городах должен быть организован раздельный сбор отходов.

Добавим, компания «АСПО-Сервис» проводит мониторинг наполнения сетчатых контейнеров, предназначенных для раздельного сбора отходов. Для этого компания просит всех неравнодушных граждан сообщать о переполненных сетках, которые длительное время стоят наполненные и не вывозятся.

Информацию о наполненных и переполненных сетках просят сообщать по тел.: 73-30-31.

ООО «АСПО-Сервис» сообщает о том, что все телефонные разговоры записываются, и заранее благодарит за информацию.