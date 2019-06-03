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Общество

В комитете по здравоохранению рассказали о разрешении проблем с очередями в Псковской районной поликлинике

05.06.2019 21:24|ПсковКомментариев: 0

Читатели Псковской Ленты Новостей неоднократно жаловались на медленную скорость обслуживания в Псковской районной поликлинике. Особенно негодовали родители, которые приводили детей к местным врачам, и беременные. В комитете по здравоохранению Псковской области разъяснили, чем руководствоваться пациентам этой поликлиники, чтобы избежать наболевшей проблемы, и что предпринимается в отношении самого учреждения.

Врач на замену

Так, по статье 21 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», граждане имеют право выбрать врача, с учетом согласия врача. В Псковской районной поликлинике гражданин может раз в год (за исключением замены медицинской организации) выбирать врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера. Чтобы это сделать, необходимо подать заявление на имя руководителя учреждения (лично или через своего представителя).

Кроме того, по приказу Минздравсоцразвития России, гражданин может поменять лечащего врача (за исключением случаев оказания специализированной медицинской помощи). Для этого нужно в соответственном заявлении на имя руководителя учреждения указать и причины замены.

C требованием о замене лечащего врача, когда речь - о специализированной медпомощи, пациенту нужно с аналогичным заявлением обратиться к руководителю соответствующего подразделения медицинской организации.

Как на прием попасть быстрее

В комитете по здравоохранению Псковской области добавили, что пациенты Псковской районной поликлиники, чтобы быстрее попасть к нужному врачу, могут в электронной форме записываться на прием (запись осуществляется на 2 недели вперед). Сделать это можно через сайт «Госуслуги» или терминал, расположенный в самом учреждении.

Также можно записаться по телефонам: 8 - 800 - 100 - 66 - 03 (колл-центр), 8- 8112 - 72 - 07 - 56 (регистратура). Кроме того, талоны на прием к врачам можно получить непосредственно  в день приема, в регистратуре. При этом, как почеркнули в ведомстве, даже при отсутствии у пациента предварительной записи или талона на прием, специалисты поликлиники принимают всех, кто нуждается в экстренной, неотложной помощи.

В комитете напомнили, что педиатрический прием в Псковской районной поликлинике идет с 08.00 часов до 17.00 часов (ежедневно). В обычном режиме работы амбулаторной службы здоровые дети принимаются по четвергам и субботам. Педиатрический прием ведут 4 врача-педиатра. Из них 2 - в поликлинике, которая находится в Пскове, на улице Школьной, 24. Еще специалист - в кабинете врача-педиатра в деревне Родина Псковского района, на улице Школьной, 3. А четвертый - по расписанию осуществляет выездную работу в таких деревнях Псковского района, как Череха и Соловьи.

Помимо этого, в комитете уточнили, что сейчас, с 20 мая, амбулаторный прием ведут 2 врача-педиатра, так как один специалист - в отпуске, а другой - проходит очное обучение на курсах повышения квалификации. Из-за отсутствия врачей-педиатров отменен прием по субботам (с 20 мая по 1 июля).

Что касается беременных, то в ведомстве отметили: в поликлинике ежедневно принимает врач-гинеколог. Беременные обслуживаются по предварительной записи. C 15 июня время для приема беременных женщин - с 08.00 до 10.00 часов (в понедельник, среду и пятницу).

Несоответствие требованиям и дефицит кадров

В комитете по здравоохранению Псковской области обратили внимание также на основные причины, по которым Псковская районная поликлиника пока не может работать в полную силу. Так, по данным ведомства, помещение педиатрического отделения поликлиники, расположенное на первом этаже, не отвечает  требованиям действующего законодательства: по площадям и оснащению. Терапевтический прием взрослого населения ведут на втором этаже поликлиники. В комитете добавили, что сейчас проводятся подготовительные работы для осуществления реконструкции и ремонта помещений педиатрического отделения - это позволит увеличить площади кабинетов и зоны ожидания приема, обеспечить отдельный вход с улицы.

Другая причина замедленной работы - проблема «кадрового дефицита врачей», нехватки специалистов. В комитете заключили, что администрация больницы совместно с администрацией Псковской области постоянно ведет работы по привлечению медицинских кадров, в том числе - из других регионов.

Теги: #медицина #врачи #здравоохранение #поликлиника #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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