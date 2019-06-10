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Общество

День России в Псковском филиале Академии ФСИН встречают торжественным построением

11.06.2019 09:46|ПсковКомментариев: 0

С Днем России сотрудников и курсантов на плацу Псковского филиала Академии ФСИН России поздравили руководство и ветераны образовательной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

 

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что День России - особая дата в новейшей истории страны, которая стала символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Представитель совета ветеранов образовательной организации Иван Волчков подчеркнул, что история уголовно-исполнительной системы неразрывно связана со строительством российского государства, обеспечением безопасности России и защитой государственных интересов.

Ряд сотрудников были удостоены почетных грамот ФСИН России и Комитета по образованию Псковской области, благодарственных писем общественных организаций региона.

Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава Псковского филиала академии.

Теги: #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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