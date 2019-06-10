Общество

День России в Псковском филиале Академии ФСИН встречают торжественным построением

С Днем России сотрудников и курсантов на плацу Псковского филиала Академии ФСИН России поздравили руководство и ветераны образовательной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что День России - особая дата в новейшей истории страны, которая стала символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Представитель совета ветеранов образовательной организации Иван Волчков подчеркнул, что история уголовно-исполнительной системы неразрывно связана со строительством российского государства, обеспечением безопасности России и защитой государственных интересов.

Ряд сотрудников были удостоены почетных грамот ФСИН России и Комитета по образованию Псковской области, благодарственных писем общественных организаций региона.

Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава Псковского филиала академии.