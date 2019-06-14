Общество

Волонтеры и сотрудники Молодежного центра навели порядок на спуске к реке и пляже в Родине

В минувшую субботу, 15 июня, волонтеры Молодой Ганзы и сотрудники Молодежного центра отчистили спуск к реке и пляж в деревне Родина. В мероприятии приняло участие 16 человек, субботник прошел в рамках подготовки к Молодой Ганзе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском Молодежном центре.

Отметим, 28 июня в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней делегаты Молодой Ганзы пройдут «Водный путь» по реке Великой. В ходе мероприятия ганзейцы отправятся по водному торговому пути по реке Великой.

Для них подготовлена экскурсия «След Ганзейских купцов в Пскове». «Водный путь» пройдет от поселка Родина до Ольгинского моста 28 июня.