Общество

Минздрав предлагает присваивать поликлиникам звезды, как отелям

В Минздраве обсуждается идея сертифицировать поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, присваивая им звезды, как это принято в туристической индустрии при оценке отелей. Об этом сообщает «Российская газета».

«В рамках послания президента Федеральному Собранию была поставлена задача брендировать поликлиники, поставить на них те самые "звездочки", чтобы они были настоящими бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру», - заявила заместитель директора профильного департамента Минздрава Эльмира Вергазова.

Она также добавила, что министерство совместно с Росздравнадзором в настоящее время разрабатывают принципы сертификации медицинских учреждений. В качестве критериев предлагается использовать основные проблемы в организации работы поликлиник: длительное ожидание в регистратуре, невозможность дозвониться, непродуманное расположение отделений и кабинетов, отсутствие навигации и комфортных зон ожидания и другие.

По словам Вергазовой, вслед за поликлиниками «бережливыми» предполагается сделать стационары, а также детские поликлиники. Всего к 2024 году на данный стандарт должны перейти почти семь тысяч медицинских учреждений.

Проект «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом в ноябре 2016 года. Его цель - повысить доступность и качество медицинских услуг и улучшить работу лечебных учреждений. В частности, должно сократиться время пребывания пациентов в поликлинике, также происходит оптимизация работы регистратуры и повышается общая производительность медицинского учреждения.

Напомним, что проект «Бережливая поликлиника» реализуется и на территории Псковской области.