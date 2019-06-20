Общество

В военно-спортивном соревновании «Огневой Рубеж - 2019» в Пушкинских Горах участвовало 8 регионов

В Пушкинских Горах - на базе военно-спортивного лагеря «Вымпел-Шторм» - прошли Межрегиональные военно-спортивные соревнования «Огневой Рубеж - 2019». Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, в мероприятии участвовали 8 команд: из Пскова, Опочки, Пушкинских гор, Великих Лук, Великолукского района и Москвы.

«Участники показали свои знания и навыки в медицинской, тактической, инженерной, огневой подготовке, ориентировании на местности, выживании в сложных условиях, физической подготовке, творчестве», - отметили организаторы.

Соревнования прошли в несколько этапов: тактическая игра в лазертаг, полоса «Разведчика», стрельба из пневматического пистолета Макарова, контрольно-силовые упражнения, техника пешеходного туризма (ориентирование на местности, альпинизм), визитная карточка (показательное выступление). Лучший результат показала команда ВПК «Вымпел» Великолукского района занявшая первое место, второе место досталось команде ВПСК «ШТОРМ» Псковская область, третье «Центру допризывной подготовке «Отечество» Великие Луки. Победители и призеры награждены кубками, медалями, грамота и ценными призами. Команде занявшей первое место вручен макет автомата Калашникова.

Кроме того, организаторы добавили, что на открытии мероприятия с приветственным словом выступили заместитель начальника управления специальных программ администрации Псковской области Александр Зайков, и. о. председателя ассоциации ВПК ДОСААФ России Владислав Иванов, руководитель центрального аппарата ДОСААФ России Сергей Главацкий, представитель Всероссийской общественной организации «Союз ветеранов России» Юрий Кукушкин, директор военно-спортивного лагеря «Вымпел-Шторм» Павел Григорьев , а также председатель Псковской региональной общественной организации ВПСК «Шторм» Андрей Бегмурадов.

Соревнования проводились в рамках проекта «Команда 2018» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на финансовые средства субсидии администрации Псковской области.