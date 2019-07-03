Общество

Средняя зарплата руководителя отдела продаж в Пскове составляет 78 тыс. рублей

Средняя зарплата руководителя отдела продаж в Пскове составляет 78 000 рублей в месяц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, были проанализированы зарплаты руководителей отделов продаж в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, руководитель отдела продаж в этом городе в среднем получает 78 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 130 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 113 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 87 000 рублей, Великий Новгород – 78 000 рублей, Смоленск – 78 000 рублей, Ленинградская область – 95 000 рублей в месяц.