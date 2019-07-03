Общество

Менее половины россиян поддерживает сокращение списка профессий, запрещенных для женщин

Минтруд рассматривает изменения в списке запрещенных для женщин профессий. С 2021 года женщинам хотят разрешить водить большегрузы, работать машинистками электропоездов и служить на кораблях. Как сообщил Псковской Ленте Новостей сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob,у россиян выяснили, поддерживают ли они данный законопроект.

По данным Superjob шаг к гендерному равенству, сделанный министерством труда, одобряют всего 47% опрошенных. 29% не поддерживают расширение списка профессий, где разрешен женский труд. 24% затрудняются с ответом.

Женщины решение Минтруда одобряют чуть чаще мужчин: 50% против 43% соответственно. «Сейчас очень много сильных отважных и адекватных женщин, которые могут достичь всего и освоить любые профессии, которые пожелают, тем самым смогут обеспечить себя материально. Быть самодостаточной — это честь для меня», — комментируют дамы.

Больше всего сторонников инициативы — среди молодежи (56%). «Равенство полов присутствует в нашей стране, в Конституции в ст. 19 прописано», — аргументируют респонденты до 24 лет. Реже других поддерживают законопроект россияне старше 45 лет: «Это уже слишком, женщины — хрупкие создания и их надо оберегать».