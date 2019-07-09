Общество

Для переправы крупных грузов на остров Колпина в Псковском озере планируют запустить баржу или паром

Для того, чтобы осуществлять доставку крупногабаритных и тяжелых грузов на остров Колпина в акватории Псковского озера в Печорском районе, планируют запустить баржу или паром. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, отвечая на вопрос местного жителя на сайте губернатора Псковской области.

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Сообщение же от неравнодушного жителя, на которое и ответил председатель комитета, звучало следующим образом: «Когда будет ходить паром на остров Колпина, на котором находятся три деревни с постоянными жителями? Сейчас ходит катер, который осуществляет только пассажирские перевозки. В связи с этим невозможно доставить на остров крупные вещи, строительные материалы, мебель и так далее. Не может добраться автолавка. Когда решится вопрос с паромом?»

Назначенный ответственным за разрешение вопроса Борис Елкин сообщил: «Для того, чтобы на остров Колпина обеспечить доставку автомагазина, передвижного фельдшерско-акушерского пункта, пожарной и ремонтно-дорожной техники, а также иного автомобильного транспорта и тяжелых грузов - комитет совместно с администрацией Псковской области определяет источники финансирования и прорабатывают вопрос приобретения новой баржи либо самоходного парома».